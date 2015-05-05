Аеророзвідка "Дніпро-1" зафіксувала танки на вулицях Донецька

14:55, 05 травня 2015
Війна
1063 0

Аеророзвідка полку "Дніпро-1" зафіксувала танки та бронетехніку в житлових кварталах Донецька, звідки вона мала би бути відведена згідно з Мінськими угодами.

Танки в Донецьку

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Згідно з даними розвідки, техніка розташована в Будьонівському районі міста - 18 танків, три броньовики та десятки вантажівок. Поряд - приватні будинки, багатоповерхівки, школа та дитсадок.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter