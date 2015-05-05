Терористи на Донбасі сьогодні 18 разів порушили режим тиші - прес-центр АТО

19:57, 05 травня 2015
Війна
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З опівночі незаконні збройні формування на Донбасі 18 разів порушили режим тиші.

REUTERS

Про це повідомляє прес-центр антитерористичної операції у Facebook.

«5 травня з опівночі до 18.00 незаконні збройні формування 18 разів порушили режим тиші», - йдеться в повідомленні.

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Як і в попередні дні, бойовики вели інтенсивні обстріли позицій українських військ із важкої артилерії.

Так, в районі населеного пункту Опитне на Донеччині бойовики відкривали вогонь по позиціях сил АТО двічі із артилерії калібру 122 і 152 міліметри, а також тричі – зі 120-міліметрового міномету.

Крім того, мінометному обстрілу двічі були піддані позиції українських військових неподалік селища Піски, а обстрілу із артилерії калібру 122 міліметри - біля населених пунктів Авдіївка і Бердянськ.

Бандформування також обстрілювали позиції українських військ поблизу Пісків, Ленінського із автоматичних гранатометів, крупнокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

На Луганщині по позиціях українських військових неподалік населеного пункту Трьохізбенка працював снайпер.

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