ОБСЄ продовжує фіксувати вивезення до Росії вугілля з Донбасу
Спостережна місія ОБСЄ, яка базується на російських прикордонних пунктах пропуску “Гуково” та “Донецьк” в Ростовській області, заявляє, що продовжує фіксувати факти вивезення до Росії вугілля з Донбасу.
Про це йдеться в тижневому звіті місії за період з 29 квітня по 5 травня.
"Спостережна місія продовжує помічати факти транспортування вугілля вантажними самоскидами з Луганської області до Російської Федерації через прикордонний пункт пропуску "Гуково", - сказано у звіті.
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Також місія спостерігала інтенсивний рух вантажних трейлерів в обох напрямках, як з Росії в Україну, так і навпаки. Разом з тим, спостерігачі повідомляють про рух бензовозів в обох напрямках. Ці вантажівки, в основному, мали на цистернах написи російською мовою "Пропан" та "Вогненебезпечно".
Раніше міністр енергетики і вугільної промисловості Володимир Демчишин заявляв, що Україна контролює лише 35 шахт з 95.