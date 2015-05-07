Порошенко підписав указ про звільнення в запас мобілізованих минулого року

Відповідний указ розміщено на офіційному сайті президента.

«Провести у травні - липні 2015 року звільнення в запас військовослужбовців, які були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, відповідно до указу президента України від 6 травня 2014 року № 454 «Про часткову мобілізацію», - зазначається в указі.

Кабінету міністрів доручено забезпечити фінансування та вжити в межах повноважень інші заходи, пов’язані із звільненням у запас зазначених військовослужбовців, у тому числі з їхнім перевезенням до місць проживання (перебування).

Читайте такожПід час четвертої хвилі мобілізації кожен восьмий був добровольцем - ПорошенкоМіністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ, Службі безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державній спеціальній службі транспорту необхідно провести звільнення у визначені терміни, перевезення звільнених військовослужбовців до місць проживання (перебування) та забезпечення їх комплектом польової форми одягу за сезоном і харчуванням під час переміщення до місць проживання (перебування).

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Довідка УНІАН. Згідно з указом № 454/2014 "Про часткову мобілізацію" мобілізація проводилась на території 24 областей протягом 45 днів з дня набрання чинності указом (6 травня 2014 року).