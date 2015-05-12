СБУ: спецслужби РФ взимку провели чистки серед бойовиків (аудіо)
15:57, 12 травня 2015Війна
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Спецслужби Росії у лютому цього року на окупованій території Донецької області проводили перевірки і чистки серед місцевих бойовиків.
REUTERS
Про це йдеться у телефонній розмові бойовиків, перехоплення якої оприлюднила СБУ.
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"Ну ти знаєш, грушники у місті", - розповів бойовик з Горлівки бойовику з позивним "Лис".
"42 людини прилетіло. Зараз почнеться чистка лав", - розповів бойовик.
Крім того, за його словами, спецслужби цікавилися "віджатими" машинами.
"Перше питання до мене було: "Де взяв Порше-Кайен?" Кажу "віджав", - сказав бойовик, додавши, що йому порадили ховати вкрадені машини, бо протягом двох тижнів буде жорстка перевірка.
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