СБУ: спецслужби РФ взимку провели чистки серед бойовиків (аудіо)

Про це йдеться у телефонній розмові бойовиків, перехоплення якої оприлюднила СБУ.

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"Ну ти знаєш, грушники у місті", - розповів бойовик з Горлівки бойовику з позивним "Лис".

"42 людини прилетіло. Зараз почнеться чистка лав", - розповів бойовик.

Крім того, за його словами, спецслужби цікавилися "віджатими" машинами.

"Перше питання до мене було: "Де взяв Порше-Кайен?" Кажу "віджав", - сказав бойовик, додавши, що йому порадили ховати вкрадені машини, бо протягом двох тижнів буде жорстка перевірка.

Увага ненормативна лексика.