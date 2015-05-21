У бою у Широкиному вбито трьох бойовиків - "Азов"

Про це йдеться в повідомленні прес-служби батальйону "Азов" у Facebook

"Активна фаза боїв тривала більше трьох годин. За цей час терористи втратили мінімум трьох убитими і шістьох пораненими", - йдеться в повідомленні.

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У батальйоні зазначили, що сьогодні бої в Широкиному не припинялися цілий день. З 16:30 бойовики в бою застосували танк. Крім того, застосовували міномети, великокаліберні кулемети, СПГ, РПГ, АГС та стрілецьку зброю.

З боку "Азова" у боях був загублений один автомобіль, при цьому екіпаж машини не постраждав.