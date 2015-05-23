Біля Трьохізбенки відбувся бій між силами АТО та бойовиками, поранені двоє бійців - Москаль

Біля Трьохізбенки відбувся бій між силовиками та диверсантами, поранено двох наших бійців.

Як йдеться в повідомленні прес-служби голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, сьогодні, близько 4-ї години ранку загін співробітників Луганського ГУМВС, здійснюючи патрулювання місцевості між селами Лобачеве та Лопаскине, що біля Трьохізбенки Новоайдарського району (на самій лінії розмежування вогню), помітив ворожу розвідувально-диверсійну групу.

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«Бойовики пробралися на контрольовану Україною територію з боку Луганська. Зав’язався бій із застосуванням автоматичної зброї та гранатометів», - повідомляє прес-служба і зазначає: «Диверсанти відійшли, однак у результаті бою двоє наших бійців поранені». «Зараз обом надається медична допомога», - додали у пре-службі.