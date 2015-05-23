7 місяців у полоні: на Донбасі звільнили ще одного "айдарівця" Юрія Костенка
Стан здоров'я військового - задовільний.
Ще одного українського військовослужбовця звільнили з полону терористів - це боєць батальйону «Айдар» Юрій Костенко.
Як передає ”5 канал”, про це телефоном повідомив радник заступника міністра оборони Василь Будик.
За його словами, військовий пробув у полоні 7 місяців. На блокпосту його зустрічала матір. Стан здоров’я Костенка - задовільний.
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Як повідомляв УНІАН, напередодні з терористичного полону було звільнено ще одного «кіборга», командира 90-го батальйону 81-ї бригади Олега Кузьміних.
Сьогодні президент України Петро Порошенко нагородив звільненого військового орденом ”За мужність”. Глава держави високо оцінив мужність та героїзм Кузьміних як під час захисту України, так і під час перебування у полоні.
Він також наголосив, що робота з визволення полонених українських бійців триває.