Нічого хорошого, крім друзів, я в аеропорту не побачив - "кіборг"

Зокрема, два тижні він провів під безперервними обстрілами на диспетчерській вежі, розповів "кіборг" в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Був на диспетчерській вежі аеропорту приблизно наприкінці листопада десь 12-14 днів. Наше завдання полягало в тому, щоб давати можливість підвозити все необхідне в аеропорт. Ми зайняли диспетчерську вишку, щоб її не зайняв ворог, бо тоді конвої на термінал були б неможливими. По суті, ніхто нікого не питав, ніхто нічого не вибирав й наша рота туди заступила за збігом обставин", - розповів він.

За словами бійця, бої в аеропорті тривали щодня, терористи просили перемир’я, а потім самі ж його і порушували, коли їм це було вигідно. Вони відкривали хаотичний вогонь по зайнятих українськими силами будівлях, щоб спровокувати відповідь.

"Ну, а їхній снайпер вже фіксував вогневі точки і намагався їх гасити. Тому, коли вони відкривали такий хаотичний вогонь, ми так вже до нього звикли, що і не відповідали. Просто не реагували", - розказав Паламарчук.

Читайте такожЗ'явилося нове відео руйнувань в донецькому аеропортуКоли він потрапив до аеропорту вдруге, диспетчерської вишки вже не було.

"Спершу ми просто йшли як супровід колони легкої бронетехніки з причепом. Але те, що в колоні була вибухівка, ми визначили вже на самій злітній смузі. Обороняти вже не було чого й ми вирішили підірвати «злітку». Тож, коли я удруге був у Донецькому аеропорту то брав участь у підриві злітної смуги", - розповів "кіборг".

"Нічого хорошого, крім друзів, я в аеропорту не побачив.

Найгірше, що може бути – це коли втрачаєш бойових товаришів. Що ж може бути гірше, коли родина втрачає, хто батька, хто брата, хто сина. Оце найстрашніше", - підсумував він.