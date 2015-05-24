Тимчук звинуватив "Російські залізниці" у перекиданні 200 танків і 80 РСЗО для бойовиків

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив координатор групи "Інформаційний спротив", народний депутат Дмитро Тимчук.

Депутат прокоментував заяву керівника РЗ Володимира Якуніна про те, що США нібито спровокували кризу в Україні.

"За даними групи ІС, тільки на початок травня, після укладення других Мінських домовленостей в лютому 2015 р., РЗ перекинула на Донбас в розпорядження терористів близько 80 РСЗВ (у т. ч. й «Торнадо»), понад 200 танків, до 100 БТР і БМП, до 1 000 (!) вантажних автомобілів із боєприпасами та іншими засобами матеріально-технічного забезпечення. Вся ця гидота розповзлася по Донбасу для вбивств і війни", - зазначив Тимчук.

Читайте такожТруднощі російських компаній з фінансуванням через санкції посиляться - FT Також він підкреслив, що, за даними групи ІС, лише за період із 20 по 25 квітня на територію «ДНР/ЛНР» із Росії, РЗ завезено близько 80 вагонів із боєприпасами.

"Це пряма підтримка й співпраця з терористами. Пряме забезпечення ескалації кровопролитного конфлікту. За будь-якими міжнародними мірками – злочин", - додав Тимчук.

На його думку, Якунін є злочинцем і пособником терористів, який повинен сидіти за ґратами.

"Готую звернення до ГПУ та СБУ з проханням порушити кримінальну справу проти керівництва РЗ. І сподіваюся, що наші чиновники на основі цих справ ініціюють позови проти цієї транспортно-терористичної структури в міжнародних судових інстанціях", - підсумував депутат.