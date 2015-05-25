Українським військовим виплачено понад 14 мільйонів гривень за успіхи в боях - Генштаб

За знищену техніку та успішне виконання бойових завдань з лютого українським бійцям виплачено понад 14,5 мільйонів гривень, в травні також очікуються виплати.

Про це повідомляє Українська Правда з посиланням на в.о. керівника прес-центру Генштабу Владислава Селезньова.

"Станом на період з 3 лютого по 22 травня за знищену техніку та успішне виконання бойових завдань сплачено 14 556 100 гривень", - повідомив він.

Зокрема, за безпосередню участь у бойових діях сплачено 12,248 млн гривень, за успішне виконання бойових завдань – 1,766 млн гривень.

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Крім цього, за знищені танки виплачено 243,5 тисяч гривень, за захоплені танки під час бою – 97,4 тисячі гривень, за захоплення бойових бронемашин – 128 тисяч гривень, за збиті літаки – 73 тисячі гривень.

Також Селезньов додав, що в кінці травня за подібні дії можна очікувати виплату 1 мільйон 800 тисяч гривень, зараз йде обробка відповідних наказів.

Раніше УНІАН повідомляв, що Генеральний штаб Збройних Сил України запевняє, що наступний етап демобілізації бійців АТО, які відслужили встановлений термін, буде відбуватися вчасно.