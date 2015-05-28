Ніч у зоні АТО: Військові боєм відтіснили три диверсійні групи бойовиків

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр АТО.

«Майже весь вогонь своєї артилерії сучасні варвари зосередили на Донецькому напрямку, обстрілюючи Піски, Тарамчук, Березове та Мар’їнку. З гранатометів били по Опитному, Новотроїцькому та шахті Бутовка. З великокаліберних кулеметів по Авдіївці», - йдеться в повідомленні.

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Окрім того, як зазначається, вночі в районі Березового відбулося бойове зіткнення з ДРГ противника. Там же злочинці застосували реактивну систему залпового вогню "Град".

Водночас, за даними прес-центру, на Луганському напрямку бойовики стріляли з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по Оріховому, Жовтому, Щастю, Трьохізбенці, Болотяному.

Разом з тим, згідно з повідомленням, на Артемівському напрямку бойовики застосовували міномети, обстрілюючи Лозове,Троїцьке та Новозванівку. Тут відбулося і бойове зіткнення з диверсійно-розвідувальною групою противника. Також відбувся бій і в районі Нелипівки. В обох випадках наші військові дали гідну відсіч загарбникам, які не довго опиравшись, змушені були тікати.

На Маріупольському напрямку з 120-мм мінометів російсько-терористичні найманці гатили по Широкиному. А з 82 мм по Миколаївці. Ніч в районі Маріуполя пройшла у напруженій тиші.