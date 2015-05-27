Бойовики стріляють по всій лінії фронту з артилерії

Як повідомляє прес-центр АТО у Facebook, сьогодні 6.00 до 19.00 ситуація на сході України продовжувала залишатись напруженою та без особливих змін. Постріли звучали фактично по всій лінії зіткнення.

На Донецькому напрямку російсько-терористичні війська обстріляли населений пункт Гранітне, ведучи вогонь з 120-мм мінометів. По населеному пункту Опитне терористи зробили один постріл з протитанкового ракетного комплексу, а по Мар’їнці вели вогонь зі стрілецької зброї.

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У прес-центрі додали, що на Артемівському напрямку по Троїцькому стріляли з мінометів, а Лозове обстріляли з великокаліберних кулеметів, 120-мм мінометів, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї.

Крім того, терористи обстрілювали місто Щастя на Луганщині з великокаліберних кулеметів, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї.