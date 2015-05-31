Біля Трьохізбенки точиться бій

Про це, як передає 5 канал, повідомив речник штабу Антитерористичної операції області Руслан Ткачук. За його словами, неподалік зруйнованого мосту у Трьохізбенці бій триває з 11 години ранку. Бойовики застосовують стрілецьку зброю та підствольні гранатомети.

Читайте такожВночі сили АТО двічі вступали в бойові зіткнення з бойовикамиКрім того, після полудня найманці почали обстрілювати околиці міста Щастя. При цьому бойовики застосовують 82-міліметрові міномети та великокаліберні кулемети.

Раніше в прес-центрі Державної прикордонної служби повідомили, що у суботу вночі в районі Трьохізбенки Луганської області прикордонники виявили диверсійно-розвідувальну групу терористів.

Зокрема, за допомогою тепловізора була виявлена група осіб зі зброєю, у кількості шести чоловік, які приховано рухались у напрямку Трьохізбенки. З метою недопущення проникнення диверсантів прикордонники спільно з військовими Збройних сил відкрили вогонь зі стрілецької зброї та АГС-17 по позиціях озброєних бойовиків. В результаті дій українських бійців терористи були змушені відступити за лінію розмежування в напрямку населеного пункту Красний Лиман.