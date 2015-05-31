Полк "Азов" повідомляє про бої в Широкиному
14:23, 31 травня 2015Війна
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В даний момент в Широкиному тривають бойові дії, бойовики обстрілюють позиції українських військових із стрілецької зброї.
Незважаючи на свято, ситуація біля Широкиного складна / facebook.com/ato.news
Про це розповів прес-секретар полку "Азов" Олександр Алфьоров, повідомляє 112.ua.
"На даний момент ми спостерігаємо знову обстріл зі стрілецької зброї ... Спокою сьогодні немає", - розповів Алфьоров.
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При цьому спікер полку зазначив, що, незважаючи на свято, ситуація складна.
"Терористи продовжують обстріли з великокаліберних кулеметів. Тому ситуація, незважаючи на свято, напружена", - резюмував він.
Як повідомляв УНІАН, запеклі бої йдуть в даний час біля Трьохізбенки Луганської області.
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