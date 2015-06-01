Єдиний пункт пропуску на Артемівському напрямку можуть закрити через обстріли - прес-центр АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

"31 травня з 18.30 російсько-терористичні війська здійснили обстріл з танків та 122-міліметрових артилерійських систем позицій українських військ в районі Ніколаєвка-2 – Зайцеве, в зоні ураження ворожого озброєння опинилася частина автомобільної траси від лінії розмежування до села Курдюмовка. Саме цією дорогою переміщуються вантажі та здійснюється перетин лінії розмежування жителями тимчасово окупованих районів Донецької області", - сказано в повідомленні

Читайте такожУ Кіхтенка пропонують скасувати спецперепустки для в'їзду та виїзду з окупованого ДонбасуУ зв'язку з цим у прес-центрі АТО заявляють: "Демонстративний обстріл бойовиками українських позицій та об’єктів інфраструктури слід розцінювати, як спробу блокування повноцінного функціонування єдиного контрольного пункту виїзду та в’їзду на Артемівському напрямку".

У прес-центрі наголосили, що "за умови подальшого невиконання бойовиками Мінських домовленостей та з метою збереження життя та здоров’я мирних громадян роботу цього перепускного пункту можуть тимчасово призупинити".

"Цей факт, очевидно, знову намагатимуться «розкрутити» російські пропагандисти, які вкотре заволають через підконтрольні ЗМІ про посилення економічної блокади ОРДО та ОРЛО (окремі райони Донецької та Луганської областей) українською стороною", - підкреслюють у прес-центрі АТО.