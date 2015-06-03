З Мар'їнки до лікарень Дніпропетровська доставили 12 поранених українських військових

Сьогодні до Дніпропетровська з Мар'їнки Донецької області спеціальним транспортом доставлено 12 поранених військовослужбовців Збройних сил України. Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Тетяна Губа.

"Сьогодні до Дніпропетровська спецавтобусами з 66-го військово-польового госпіталю доставлено 11 осіб, із них 5 поранених. Також літаком доставлено 7 бійців. Двоє з них у важкому стані, вони перебувають на штучній вентиляції легень. Поранених доставлено до обласної лікарні ім. Мечникова, військового госпіталю та міської лікарні №16», - уточнила радник голови Дніпропетровської ОДА.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні російські терористи почали масований наступ на українські позиції, найсильніший удар було завдано в районі населених пунктів Мар'їнка та Красногорівка, поблизу Донецька.

За минулу ніч бойовики в районі Мар'їнки та Красногорівки здійснили близько 40 обстрілів із застосуванням важкого озброєння.