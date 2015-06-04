З полону бойовиків звільнений снайпер батальйону "Донбас"
09:42, 04 червня 2015Війна
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З полону бойовиків звільнений військовослужбовець, снайпер батальйону "Донбас" Дмитро Куліш.
REUTERS
Про це повідомляє група "Інформаційний опір" з посиланням на переговорника центру сприяння звільненню заручників при СБУ Юрія Тандита.
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"Слава Богу, сьогодні був звільнений Дмитро Куліш! Слава Україні! Слава нашим героям!", - сказав він.
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