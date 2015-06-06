Опубліковано відео обстрілу позицій сил АТО забороненими 120-мм мінами

В інтернеті з'явилося відео мінометного обстрілу терористами с.Первомайське та с.Піски Донецької області.

Бойовики активно обстрілюють позиції українських військових забороненими Мінськими угодами 120-мм мінами, повідомляє Еспресо.TV. Читайте такожБойовики продовжують збройні провокації на підступах до Щастя та ЖолобкаЯк повідомляв УНІАН раніше, зранку 5 червня незаконні збройні формування вкотре порушили умови Мінських домовленостей, застосовували заборонені цією угодою зразки озброєння. Зокрема терористи завдали удару з РСЗВ "Град" по Старогнатівці Донецької області.

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