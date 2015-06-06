В районі Мар'їнки були взяті в полон 12 осіб, серед яких є росіяни - ЗМІ
04:29, 06 червня 2015Війна
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Під час бойових дій в районі Мар'їнки були взяті в полон 12 осіб, серед яких є росіяни.
REUTERS
Про це в ефірі програми «Шустер Live» заявив заступник командувача АТО Валентин Федічев, передає Лента.ру.
«В результаті зачистки взято в полон, за попередніми даними, 12 осіб, з яких є громадяни Росії з документами, і зараз проводиться перевірка на належність до регулярних ЗС РФ», — заявив він.
Читайте такожПостпред Британії в ООН про події в Мар'їнці: сепаратисти провокували реакцію УкраїниПри цьому кількість взятих у полон росіян не уточнюється. Результати перевірки, за словами Федічева, «будуть представлені світовій спільноті».
Як повідомляв УНІАН раніше, британський посол в ООН підкреслив, що озброєння під контролем "ДНР" було перекинуто на захід в порушення Мінських угод.
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