Ніч у зоні АТО пройшла дуже неспокійно - найгарячіше було на Донецькому напрямку

Ніч з 5 на 6 червня в зоні АТО була неспокійною. Найгарячіше було на Донецькому напрямку.

«Лише впродовж першої половини ночі було зафіксовано близько 30 обстрілів. У більшості випадків із застосуванням артилерійських систем, що заборонені Мінськими домовленостями», - повідомляє прес-центр АТО.

Із артилерії та мінометів бойовики гатили по Пісках, Опитному, Шахті Бутовка, Березовому, Красногорівці.

Найактивніше бойовики обстрілювали позиції українських військ поблизу Старогнатівки, із застосуванням артилерії калібру 122 мм.

На Луганському напрямку поблизу населених пунктів Золоте, Щастя, Кримське проросійські найманці били зі стрілецької зброї та гранатометів. А північніше Донецького було зафіксовано використання бойовиками мінометів калібру 120 мм.

На Артемівському напрямку населений пункт Луганське був обстріляний з РСЗВ «Град» й 120-мм мінометів, а Лозове з 122-мм артилерійських систем. Окрім того,в районі Золотого бойовики гатили зі стрілецької зброї, гранатометів та зенітних установок.

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З опівночі значно зросла кількість випадків застосування реактивних систем залпового вогню.

Тричі з «Градів» була обстріляна Старогнатівка, що на Донеччині. Також по одному разу Гранітне та Богданівка на цьому напрямку.

За ніч було зафіксовано 15 прольотів БПЛА противника. Переважно на Луганщині та Маріупольському напрямку, зазначають у штабі АТО.