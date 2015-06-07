Ситуація в зоні АТО напружена, найвища інтенсивність обстрілів - на Донецькому напрямку

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник під час брифінгу щодо ситуації на Донбасі протягом доби 6 червня.

«Незаконні збройні формування активно порушують Мінські домовленості. При цьому застосовують озброєння, яке було заборонене», - наголосив він.

За інформацією Мотузяника, впродовж минулої доби з боку російських найманців зафіксовано 5 фактів ведення вогню мінометами калібром 120 мм, 9 разів противник використовував проти українських військовослужбовців артилерію калібром 122 мм, також в районі селища Гранітне на Донеччині російсько-терористичні війська 5 разів застосували реактивні системи залпового вогню «Град».

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«Сили АТО, дотримуючись Мінських домовленостей, відкривали вогонь у відповідь тільки у випадку, коли вогонь терористів шкодив здоров’ю, життю військовослужбовців та мирних мешканців», - зазначив він.

Мотузяник також повідомив, що на Луганському напрямку інтенсивність ведення вогню з боку бойовиків є низькою. Бандити обстрілювали позиції сил АТО поблизу Щастя, Станиці Луганської та Бахмутівської траси.

«На Донецькому напрямку зберігається найвищий рівень інтенсивності обстрілів з боку російсько-терористичних військ. Найбільш гарячими точками впродовж минулої доби залишалися північні та західні околиці Горлівки, район Донецького аеропорту, Мар’їнка, а також селище Гранітне. Незаконні збройні формування застосували тут міномети, гранатомети, артилерію, реактивні системи залпового вогню, а також стрілецьку зброю», - розповів речник.

На Маріупольському напрямку, поблизу Широкіного, зафіксовано було 6 випадків порушення режиму припинення вогню з боку незаконних збройних формувань.

Бойовики також активно використовували безпілотні літальні апарати для ведення повітряної розвідки - загалом українськими прикордонниками та військовослужбовцями в межах Луганської та Донецької областей зафіксовано 38 прольотів безпілотних літальних апаратів противника.

Крім того, Мотузяник повідомив про обстріли населених пунктів вздовж лінії зіткнення, в тому числі про неспровокований обстріл російсько-терористичними військами житлового сектору Авдіївки на Донеччині 4 червня, який зафіксували спостерігачі з української сторони Спільного центру з контролю та координації режиму припинення вогню.

«Близько 15.00 з напрямку нового терміналу Донецького аеропорту бойовики обстріляли 10-ма 125-міліметровими танковими снарядами житловий квартал Ювілейний. Значних руйнувань зазнали багатоповерхівки та вечірня школа. О 22.30 бойовики обстріляли трьома 125-міліметровими артилерійськими снарядами житлові будинки по вулицях Калініна та Свердлова. Обстріл вівся з напрямку населеного пункту Ясинувате, яке на теперішній час тимчасово контролюється незаконними збройними формуваннями. Того ж дня в Авдіївці від злочинних дій бойовиків постраждав один мирний мешканець», - розповів речник.