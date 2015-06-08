У "ДНР" створили чесько-словацький підрозділ: бійці кажуть, що воюють проти ЄС і НАТО - ЗМІ

В рамках інтернаціональної бригади, що воює на боці бойовиків Донбасу, було створено чесько-словацький підрозділ.

Словацьке видання Aktuality взяло інтерв’ю у представників підрозділу, передає Європейська правда.

Як зазначається, словацькі та чеські добровольці воюють на боці сепаратистів у складі інтернаціональної бригади, відомої як "П’ятнашка".

"Зараз тут уже настільки багато наших, що достатньо для створення підрозділу на 10 осіб з власною нашивкою", - сказав один з добровольців.

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За його словами, нові охочі повоювати на боці сепаратистів прибувають на Донбас через Ростов-на-Дону, оскільки там є аеропорт і він знаходиться недалеко від кордону.

При цьому співрозмовник видання відмовився уточнити, чи займається російська сторона збором і координацією людей.

Стверджується, що наразі у підрозділі вісім добровольців – чотири чехи і чотири словаки. Видання у поширених фото заретушувало обличчя найманців, тож їх неможливо упізнати.

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Найвище звання серед учасників підрозділу – у словака з позивним "Сойка" - він старший лейтенант. В основному ж чехи і словаки є або рядовими, або виконують консультативні функції.

"Ми хочемо побудувати свій підрозділ, ґрунтуючись на традиції чехословацьких легіонів. Ми сприймаємо ЄС як диктатуру, а НАТО – як агресивний блок. Це наша форма боротьби з ними", - сказав один з добровольці.

Представники чеської та словацької влади поки не коментували участь своїх громадян у бойових діях на території іншої країни.