Статус учасника АТО вже отримали понад 52,5 тисячі військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила речник Міноборони України Вікторія Кушнір сьогодні під час брифінгу в Києві.

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«Станом на 5 червня статус учасника бойових дій отримали 52 тисячі 577 військовослужбовців та працівників ЗСУ, які брали участь в АТО», - зазначила вона.