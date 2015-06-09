Статус учасника АТО вже отримали понад 52,5 тисячі військових
10:00, 09 червня 2015Війна
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На сьогодні статус учасника бойових дій вже отримали понад 52,5 тисячі бійців антитерористичної операції.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила речник Міноборони України Вікторія Кушнір сьогодні під час брифінгу в Києві.
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«Станом на 5 червня статус учасника бойових дій отримали 52 тисячі 577 військовослужбовців та працівників ЗСУ, які брали участь в АТО», - зазначила вона.
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