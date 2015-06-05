Майже 29 тисяч правоохоронців та нацгвардійців отримали статус учасника АТО
17:43, 05 червня 2015Суспільство
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На сьогодні статус учасника бойових дій вже надали 28 тисячам 748 працівникам міліції та військовослужбовцям Нацгвардії.
10 тис. 738 військовослужбовців Нацгвардії отримали статус учасника АТО / 112.ua
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ.
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«На цей час статус учасника бойових дій вже наданий 28 тис. 748 особам, у тому числі – 10 тис. 344 міліціонерам та 10 тис. 738 військовослужбовцям Нацгвардії. Також статус учасника бойових дій отримали 7 тис. 489 працівників Держприкордонслужби та 177 працівників ДСНС», - повідомили у прес-службі.
Лише упродовж поточного тижня такий статус був наданий 1 тис. 883 працівникам міліції та бійцям Нацгвардії.
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