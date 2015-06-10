Sky News опублікував заборонений сюжет про загиблих на Донбасі російських військових (відео)

Кореспонденти побували у віддалених селах центральної і південної Росії, щоб знайти могили загиблих 5 травня 2015 року військових – Антона Савельєва, Тимура Мамаюсупова та Івана Кардаполова, пише ТСН.

Першу могилу журналісти виявили в Тамбовській області в декількох кілометрах від місця дислокації бази елітної 16-ї бригади російського спецназу.

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Антон Савельєв загинув за тиждень до свого 21-го дня народження, а на його фото на могилі він одягнений у форму елітної 16-ї бригади. Поряд з місцем поховання журналісти виявили вінок з написом "захиснику вітчизни від Міністерства оборони РФ".

Жінка, яка близько знає сім'ю загиблого, на умовах анонімності розповіла, що військового відправили на територію України.

"Їх відправили в Ростов і в Україну. В Україні все робиться тихо. Ми не знаємо, куди саме (відправили - Ред), але кудись туди. Це вина України звичайно, що він загинув. Це ганьба, що ми не вмираємо за нашу батьківщину", - розповіла журналістам людина з оточення Савельєва.

Потім журналісти вирушили в Татарстан – батьківщину загиблого Тимура Мамаюсупова. На могилі військового були ті ж вінки від Міноборони і вказаний той же день смерті.

На сторінках Мамаюсупова в соцмережах журналісти Sky News виявили фото з прапорами російського спецназу, нагородами за анексію Криму і поряд з прапором бойовиків з так званої ЛНР.

Мати Тимура розповіла, що отримала повідомлення про смерть, в якому вказувалося, що її син нібито загинув на Північному Кавказі. При цьому, у ЗМІ не було ніякої інформації про загиблих в цьому регіоні 5 травня спецназівців РФ.

Гузель Мамаюсупова додала, що хвилювалася, що сина відправлять в Україну. Той, у свою чергу, був готовий вирушити на Донбас, якщо буде такий наказ.

"Мама, коли мене відправлять в Україну, я поїду, я не буду відмовлятися, але я вас про це попереджу", - цитує слова загиблого Тимура його мати. Втім, за її словами, він так її і не попередив про своє місцезнаходження.

На могилі третього загиблого російського солдата в невеликому селищі недалеко від кордону з Казахстаном - Івана Кардаполова – знімальна група виявила ті ж вінки від Міноборони. Один з місцевих жителів розповів журналістам, що на похоронах військового нібито були присутні представники ФСБ і просили рідних хлопця знищити його уніформу. Близькі Івана відповіли спецназівцям відмовою.

Сім'я Кардаполова також отримала повідомлення про те, що він загинув на Північному Кавказі, проте деякі з його друзів стверджують, що військовий брав участь у бойових діях в Україні.

"Його племінниця розповіла, що він був в Україні, де і помер", - розповів журналістам чоловік, який назвався Дмитром. Він додав, що повістку про смерть Івана рідним приніс військовий офіцер.

Інший місцевий житель розповів, що Іван загинув саме на Донбасі. За його словами, на похоронах військового були російські десантники, хоча він сам був спецназівцем.