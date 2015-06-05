У Краматорську штаб АТО продемонстрував чергові докази російської присутності на Донбасі

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці у Фейсбук.

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Зокрема, на Луганському напрямку біля населеного пункту Щастя були проведені оперативні заходи з виявлення груп супротивника. В результаті чого за допомогою місцевих жителів, які надали українським бійцям інформацію, була виявлена і понесла втрати диверсійно-розвідувальна група (ДРГ).

«В районі свого перебування вони залишили зброю і спорядження, серед якого — реактивні піхотні вогнемети «Шмель». Такий вид зброї використовується лише збройними силами Російської Федерації, на озброєнні у військах РХБЗ ЗС РФ (Війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил Російської Федерації – УНІАН)», - зазначається в повідомленні.

За словами полковника Галушка, українські підрозділи ледь не після кожного такого зіткнення отримують трофеї, виготовлені російським оборонпромом. Це стрілецька зброя, військовий російський «сухпай», елементи екіпіровки, засоби медичної допомоги зі стандартних наборів для розвідки і підрозділів спецпризначення РФ. «Наведені факти яскраво свідчать про російський слід в ескалації збройного конфлікту на сході України», - підкреслюється в повідомленні.