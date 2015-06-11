На блокпосту "ДНР" неподалік Широкиного чергують неповнолітні діти зі зброєю - ОБСЄ

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Києві сказав речник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Майкл Боцюрків.

Спікер розповів, що на даний час місія зафіксувала вже два випадки залучення неповнолітніх дітей до участі у конфлікті на сході України. Востаннє - під час відвідування в район північно-східної частини Широкиного. Ця територія контролюється бойовиками "ДНР".

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"Під час нещодавнього візиту наші спостерігачі побачили на блокпосту неповнолітніх дітей... і дехто з них був зі зброєю", - зазначив Боцюрків.

За його словами, місія дуже занепокоєна такими фактами. "У будь-який час, коли діти залучені до збройного конфлікту, це неприйнятно", - сказав Боцюрків.

Також він уточнив, що спостерігачі не розмовляли з неповнолітніми.