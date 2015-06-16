Бойовики обстріляли позиції сил АТО в районі Широкіно

Про це повідомляє 0629 з посиланням на прес-офіцера сектора "М" Ярослава Чепурного.

Зокрема, близько 19:00 збройні формування "ДНР" почали обстрілювати позиції українських силовиків з різних видів стрілецької зброї.

Читайте такожСили АТО нейтралізували кількох ворожих снайперів біля Щастя і ДосвідченогоПізніше до обстрілу підключилися міномети калібру 120 мм. Близько 20:51 вогонь був відкритий з САУ калібром 122 мм.

Раніше УНІАН повідомляв, що протягом минулих вихідних (13-14 червня) фіксувалася різка активізація російсько-терористичних військ на Донбасі. Також протягом останньої доби зафіксовано обстріл з 120-мм мінометів і 122-мм артилерії н. п. Дослідне, Водяне, Піски, Красногорівка, Мар'їнка та Авдіївка.