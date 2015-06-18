Ситуація навколо Мар'їнки нагадує зимові атаки в районі Донецького аеропорту - Тимчук

Активність російсько-терористичних військ на Донбасі наростає, крім обстрілу, зокрема й з важких озброєнь, почастішали спроби наступальних тактичних дій бандформувань на низці напрямків.

Про це координатор групи «Інформаційний опір», народний депутат Дмитро Тимчук написав на своїй сторінці в Facebook.

За його даними, починаючи з вечора 16 червня і на сьогоднішній ранок формування російсько-терористичних військ здійснили не менше п'яти спроб прориву оборони українських військ у районі Мар'їнки, паралельно здійснюючи масований обстріл позицій сил АТО.

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«На даний момент ситуація в цьому районі дедалі більше нагадує ситуацію в районі Донецького аеропорту під час його захисту українськими військами взимку 2014/2015 рр., коли терористи зосередили значні сили для обстрілу позицій сил АТО і чинили постійні атакуючі дії», - зазначив Тимчук.

За його словами, упродовж минулої доби особлива активність бойовиків зафіксована і на Артемівському напрямку. Так, зафіксовано застосування бойовиками в районі Троїцького РСЗВ типу 9П132 «Град-П», снаряди для яких бойовики підвозять на автомобілях типу УАЗ. Одночасно в цьому районі противник застосував і РСЗВ БМ-21 «Град». Зафіксовано масове застосування терористами 122-міліметрової артилерії і 120-міліметрових мінометів на південь від Донецька (в районі Гранітного і Старогнатівки).

У районі Щастя і Станиці Луганської противник вів обстріл з піхотного озброєння, зафіксована активність ДРГ противника. У районі Тошківки, Новотошківки, Кримського і Трьохізбенки терористи вели вогонь по позиціях сил АТО із застосуванням гранатометів типу СПГ-9 «Копйо», АГС-17, також застосовувалась 152-міліметрова артилерія.