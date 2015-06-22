Російські ЗМІ зробили "сенсацію" з того, що екс-помічник глави Міноборони України часів Януковича перейшов на бік бойовиків "ДНР"

"Я - генерал-майор збройних сил України Коломієць Олександр В'ячеславович, моя остання посада - помічник міністра оборони України, головний військовий аналітик. Буду працювати на благо "Донецької народної республіки", - заявив він під час прес-конференції.

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Коломієць уточнив, що 19 років працював обласним військовим комісаром Донецької області. Перебіжчик заявив, що був змушений вивезти із Києва родину, оскільки боявся переслідувань з боку влади.

Варто зазначити, що Олександр Коломієць був і помічником міністра оборони України у 2008 році за Юрія Єханурова.

При цьому "Інформаційні війська України" на своїй сторінці у Facebook повідомляють, що кремлівські пропагандисти поширюють новину про те, що на бік терористів "ДНР" перейшов "радник міністра оборони України" та "головний військовий аналітик" Олександр Коломієць.

Зазначається, що насправді цей громадянин був радником міністра оборони Юрія Єханурова у 2008 році та не є військовим аналітиком.

Кремлівські пропагандисти поширюють новину про те, що на сторону терористів “ДНР” перейшов “радник міністра оборони Укра... Posted by Інформаційні війська України on 22 Июнь 2015 г.

У свою чергу військовий журналіст Владислав Селезньов на своїй сторінці у Facebook повідомив, що Олександр Коломієць працював помічником міністра Саламатіна (за часів Януковича), був звільнений у 2012 році.

Александр Коломиец, работал помощником министра Соломатина (времен Януковича). Уволен в 2012 году. Подробности позже... Posted by Владислав Селезнев on 22 Июнь 2015 г.

Раніше УНІАН повідомляв, що брати Олексій і Юрій Мірошниченки в Луганську провели брифінг. При цьому Олексій Мірошниченко, який представився співробітником Служби зовнішньої розвідки України, повідомив, що він і його брат Юрій - нібито працівник посольства України у Франції - добровільно покинули службу і прибули на територію "ЛНР".

У свою чергу СБУ відкрила кримінальне провадження щодо двох офіцерів контррозвідки за фактом державної зради і переходу на бік российких терористичних військ.