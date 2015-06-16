Двоє українських офіцерів контррозвідки перейшли на бік бойовиків, СБУ завела справу

Про це заявив голова СБУ Валентин Наливайченко.

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"Сьогодні нами порушено кримінальне провадження за статтею "державна зрада" за фактом переходу на бік російських терористичних військ двох офіцерів цієї служби", - сказав він.

"Ми спростовуємо будь-які злочинні свідчення або інтерв'ю, які вони надають як люди, які зрадили українському народу, і покарання для них буде таке ж неминуче", - запевнив Наливайченко.

Раніше російські та сепаратистські ЗМІ повідомляли, що дехто брати Олексій і Юрій Мірошниченко в Луганську провели брифінг.

При цьому Олексій Мірошниченко, який представився співробітником Служби зовнішньої розвідки України повідомив, що він і його брат Юрій - нібито працівник посольства України у Франції - добровільно покинули службу і прибули на територію "ЛНР".