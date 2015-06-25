За добу загиблих і поранених серед українських військових немає – Лисенко
13:33, 25 червня 2015Війна
0 0
Лисенко розповів про втрати української армії за добу.
Українські військові АТО / REUTERS
За минулу добу в зоні проведення Антитерористичної операції загиблих і поранених серед українських військовослужбовців немає.
Читайте такожЗа добу на Донбасі загинув військовий, 12 отримали поранення - Лисенко
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
Як повідомляв УНІАН, за минулу добу, 24 червня, бойовики 43 рази обстріляли позиції українських військових.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter