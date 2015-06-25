За добу загиблих і поранених серед українських військових немає – Лисенко

За минулу добу в зоні проведення Антитерористичної операції загиблих і поранених серед українських військовослужбовців немає.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу, 24 червня, бойовики 43 рази обстріляли позиції українських військових.