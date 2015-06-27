Восени розпочнуться навчання українських військових з інструкторами із Канади

Навчання військовослужбовців Збройних сил України із військовими інструкторами з Канади розпочнуться восени цього року.

Про це йшлося під час зустрічі міністра оборони України Степана Полторака та міністра національної оборони Канади Джейсона Кенні, що відбулася сьогодні у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки на Львівщині, повідомили УНІАН в прес-службі оборонного відомства України.

Зазначається, що наразі триває опрацювання проекту Технічної угоди між Міністерством оборони України та Департаментом національної оборони Канади щодо проведення військової підготовки в Україні.

Полторак зазначив, що навчання розпочнуться вже восени цього року та триватимуть упродовж двох наступних років. За його словами, такі навчання дадуть змогу отримати українським військовим нові знання, згідно зі стандартами НАТО, а для канадських тренерів - перейняти український досвід, отриманий під час ведення бойових дій в зоні проведення АТО.

Як повідомляв УНІАН, у квітні канадський прем’єр-міністр Стівен Гарпер оголосив, що Канада направить в Україну близько 200 своїх військовослужбовців для проведення військових навчань та підготовки військовослужбовців Збройних сил.