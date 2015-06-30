Бойовики накрили вогнем з "Градів" позиції військових на околицях Врубівки та Золотого
18:50, 30 червня 2015Війна
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Впродовж дня, 30 червня, бойовики проросійських гібридних бандформувань 25 разів обстрілювали позиції українських військ вздовж усієї лінії розмежування сторін.
РСЗВ "Град" / Фото Міністерства оборони РФ
Про це повідомляє прес-центр Антитерористичної операції.
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"Зранку 122-мм гаубиці російсько-терористичних військ вдарили по населеному пункту Дружба. А з РСЗВ БМ-21 "Град" бандити гатили по наших позиціях на околицях Врубівки та Золотого", - йдеться в повідомленні.
За даними прес-центру, "на Луганщині з мінометів калібру 82 мм ворог бив по Новотошківському й Жовтому, з гранатометів – по Кримському".
Впродовж дня, 30 червня, бойовики проросійських гібридних бандформувань 25 разів обстрілювали позиції українських військ...Posted by Прес-центр АТО on 30 Июнь 2015 г.
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