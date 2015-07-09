База заявок електронних перепусток не справляється з напливом бажаючих - СБУ

Сайт для оформлення електронних перепусток у зону проведення антитерористичної операції (АТО) не справляється з великою кількістю звернень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву члена робочої групи при Службі безпеки України (СБУ) з питань пропускної системи Олександра Горбатка на прес-конференції.

"Не скрізь сайт працює. Тобто, то він працює, то він не працює, то він висне. Очевидно, що велика кількість людей, які захотіли подати заявки "поклали" сайт. Сайт не справляється з обсягом звернень. Можливо, є якісь DOS-атаки, ще якісь інтернет-злочини проти цього сайту. І це не дозволяє належним чином добре працювати з цим сайтом. Це говорить про те, що погана підготовка тих людей, які за це відповідають", - заявив Горбатко.

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Як повідомляв УНІАН, 7 липня документи для отримання дозволів на перетин лінії зіткнення на сході України стало можливим подавати в електронній формі.