Порошенко анонсував нараду щодо запровадження нової електронної системи перепусток у зоні АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав на нараді з головами обласних, Київської міської державних адміністрацій за участю керівництва центральних органів влади та правоохоронних органів сьогодні в Одесі.

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"Завтра (9 липня) за моїм дорученням в СБУ пройде нарада щодо запровадження нової безпаперової системи перепусток, які будуть забезпечувати, щоб українські громадяни, не чекаючи місяцями цього папірця, мали можливість спокійно долати пункти пропуску, щоби українські та міжнародні гуманітарні вантажі, які забезпечують функціонування українців на окупованих територіях, проходили через "зелений коридор", - сказав президент.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня СБУ запустила електронну систему перепусток у зоні проведення антитерористичної операції. Відтепер документи для отримання дозволів на перетин лінії зіткнення на сході України можна подавати в електронній формі.

Надіслані заявки опрацьовуються в on-line режимі, завдяки чому громадяни можуть самостійно перевіряти хід їх опрацювання. Після отримання дозволу можна перетинати контрольні пункти в’їзду-виїзду, надавши лише документ, що посвідчує особу.