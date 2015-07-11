За минулу добу на Донбасі отримали поранення 5 військовослужбовців
13:08, 11 липня 2015Війна
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Поранення були у зв’язку протистояннями, що сталися на Луганському та Донецькому напрямках
На Донбасі отримали поранення 5 військовослужбовців / Фото УНІАН
Протягом минулої доби на Донбасі зазнали поранень 5 військовослужбовців, загиблих немає.
Про це повідомив речник Адміністрації президента з питань Антитерористичної операції Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
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За його словами, поранення були у зв’язку протистояннями, що сталися на Луганському та Донецькому напрямках – йдеться про ділянку від Бахмутської траси до Авдіївки.
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