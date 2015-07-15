Бойовики підтягнули на вогневі позиції великокаліберну артилерію

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі. Як зазначають у прес-центрі, бойовики додатково підтягнули на вогневі позиції великокаліберну артилерію, заборонену Мінськими угодами, і ведуть артилерійський та мінометний вогонь по позиціях сил АТО.

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"Зокрема, знову зафіксовано обстріли кремлівськими найманцями позицій наших військ. Зі 120-мм мінометів це відбулося в районах населених пунктів – Авдіївка (о 00.30), Миколаївка (з 11.32), Новгородське (з 17.55). Зі 122-мм гаубиць – поблизу населеного пункту Старогнатівка (з 02.12 ночі протягом двох годин)", - говориться в повідомленні.

Близько опівночі українські воїни виявили та дали відсіч диверсійно-розвідувальній групі бойовиків в районі населеного пункту Опитне.

"Турбуючий" вогонь бандформування ведуть по позиціях захисників України в районах населених пунктів Верхньоторецьке, Піски, Широкине, Мар’їнка, Новотошківське, Гранітне, Майорськ, Красногорівка.

"Попри потужну підтримку Кремлем бойовиків, війська сил АТО стійко утримують оборонні рубежі", - підсумували в прес-центрі.