В Широкиному і Мар’їнці по позиціях сил АТО стріляв снайпер

Як повідомив прес-центр АТО, "протягом 14 липня, станом на 18.30, ворог здійснив близько 50 обстрілів позицій сил АТО. З них – 19 разів – в порушення Мінських домовленостей. Зокрема, проросійські бандформування застосовували по позиціях сил АТО 152-мм артилерію, 120-мм міномети й танки. Обстріли наших позицій неодноразово відбулися протягом дня поблизу населеного пункту Новгородське, Опитне, Піски, Луганське, Водяне, Авдіївка", - йдеться в повідомленні.

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Турбуючий вогонь бойовики також вели поблизу населених пунктів Щастя, Станиця Луганська, Кримське, Майорськ.

З 10.50, протягом години, та з 12.30 поблизу Мар’їнки по нашим військовим працював снайпер.

Поточної доби зафіксовано три безпілотника противника.

"Війська сил АТО надійно утримують оборонні рубежі та готові до будь-якого розвитку подій", - підсумували в прес-центрі.