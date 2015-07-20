В Станиці Луганській бойовики перебили газопровід

Як йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Луганської області, встановлено, що приблизно з 21.30 до 04.30 20 липня в результаті потужного мінометного обстрілу бойовиків у житлових будинках перебито газопровід низького тиску.

В результаті жителі селища залишилася без газопостачання. Наразі на місці події працюють аварійні бригади.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України, проводяться першочергові слідчі дії.