В Станиці Луганській бойовики перебили газопровід
10:48, 20 липня 2015Війна
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Наразі на місці події працюють аварійні бригади.
Станиця Луганська / joinfo.ua
Як йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Луганської області, встановлено, що приблизно з 21.30 до 04.30 20 липня в результаті потужного мінометного обстрілу бойовиків у житлових будинках перебито газопровід низького тиску.
В результаті жителі селища залишилася без газопостачання. Наразі на місці події працюють аварійні бригади.
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Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України, проводяться першочергові слідчі дії.
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