Аваков заявив, що бойовики навмисно обстріляли газопровід в Авдіївці

Як повідомили УНІАН у Департаменті комунікації МВС, про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час інспекційної перевірки Маріуполя.

Читайте такожМаріуполь, Бердянськ і Волноваха залишилися без газу через пошкодження бойовиками газопроводу"Обстріл газопроводу в Авдіївці був цілеспрямованим з боку бойовиків, а не помилковим", - сказав Арсен Аваков.

Під час спілкування з місцевими жителями міністр запевнив: "Ми робимо все для того, щоб газ подавався у ваші квартири".

Як повідомляв УНІАН, Маріуполь, Бердянськ і Волноваха залишилися без газу через пошкодження бойовиками магістрального газопроводу Краматорськ-Донецьк.