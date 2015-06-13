Аваков заявив, що бойовики навмисно обстріляли газопровід в Авдіївці
14:36, 13 червня 2015Війна
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Обстріл газопроводу в Авдіївці бойовики здійснили цілеспрямовано.
Аваков заявив, що бойовики спеціально обстріляли газопровід / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН у Департаменті комунікації МВС, про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час інспекційної перевірки Маріуполя.
Читайте такожМаріуполь, Бердянськ і Волноваха залишилися без газу через пошкодження бойовиками газопроводу"Обстріл газопроводу в Авдіївці був цілеспрямованим з боку бойовиків, а не помилковим", - сказав Арсен Аваков.
Під час спілкування з місцевими жителями міністр запевнив: "Ми робимо все для того, щоб газ подавався у ваші квартири".
Як повідомляв УНІАН, Маріуполь, Бердянськ і Волноваха залишилися без газу через пошкодження бойовиками магістрального газопроводу Краматорськ-Донецьк.
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