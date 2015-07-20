За добу в зоні АТО поранення отримали 5 українських військових
13:03, 20 липня 2015Війна
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Остання доба в зоні проведення АТО пройшла без втрат, однак поранення отримали 5 військовослужбовців.
REUTERS
Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
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"За минулу добу внаслідок бойових дій, на щастя, загиблих у нас немає, п’ятеро хлопців отримали поранення, усі на Донецькому напрямку, зокрема двоє з них - в районі Донецького аеропорту", - сказав Андрій Лисенко.
Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО загинув один український військовий, семеро отримали поранення.
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