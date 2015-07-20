За минулу добу на Донеччині загинули двоє мирних мешканців

Про це сьогодні повідомили у прес-службі Донецької обласної військово-цивільної адміністрації.

"Всім постраждалим надано допомогу в Курахівській міській лікарні", - йдеться у повідомленні.

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Загиблими виявилися мешканці с. Зайцево Артемівського району та с.Водяне Ясиноватського району.

Раніше сьогодні УНІАН повідомляв, що внаслідок обстрілу села під Волновахою поранено місцеву мешканку.