ОБСЄ відзначає відносно спокійну ситуацію в зоні проведення АТО на сході України
Спостерігачі ОБСЄ відзначають у понеділок, 20 липня, відносно спокійну ситуацію в Донецькій і Луганській областях. СММ не зафіксувала порушень режиму припинення вогню в Донецьку, включаючи аеропорт.
Про це повідомляється в черговій доповіді Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ, опублікованій у вівторок, 21 липня.
Група спостерігачів відвідала Широкіно, де відзначається відсутність населення і бойовиків "ДНР", однак зафіксовано присутність українських військовослужбовців на південно-західній околиці селища, повідомляється в доповіді.
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У той же час в районі лінії зіткнення відзначено присутність відносно невеликої кількості забороненої Мінськими угодами техніки. Безпілотник ОБСЄ піддався радіоелектронній атаці над територією, контрольованою "ДНР", повідомляється в доповіді.
Також, в районі підконтрольної бойовикам "ЛНР" Успенці місія ОБСЄ зафіксувала концентрацію танків Т-64 в кількості 21 одиниць.
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Як повідомляв УНІАН раніше, ОБСЄ не може стверджувати, що вся відведена бойовиками від лінії зіткнення в зоні АТО в рамках Мінських угод військова техніка знаходиться в місцях дислокації; до деяких об'єктах немає доступу, а деякої техніки немає на місці.