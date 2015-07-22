За минулу добу на Донеччині загинула одна цивільна особа, поранено дев'ятьох - ОДА
12:55, 22 липня 2015Війна
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За минулу добу у Донецькій області, в зоні проведення АТО, загинула одна особа і постраждали 9, з яких семеро військових.
REUTERS
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької ОДА.
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«За даними лікувально-профілактичних установ Донецької області, за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції постраждали 9 осіб, з них 7 військових і 2 цивільних. Також загинула одна цивільна жінка в с.Опитне», - повідомили у прес-службі.
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