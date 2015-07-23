Бойовики за ніч понад півсотні разів обстріляли позиції сил АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

Зокрема, з 18.00 до 24.00 відбулося понад 50 обстрілів.

«О 21.15 розпочався обстріл терористами селища Новгородське з боку Горлівки. Протягом сорока хвилин злочинці зі 122-мм артилерії вели вогонь по житлових кварталах. Також зі 122-мм гаубиць та 120-мм мінометів, які заборонені Мінськими угодами, бандформування відкривали вогонь по позиціях сил АТО поблизу н.п. Авдіївка, Новгородське, Піски, Ленінське, Опитне», - повідомляє прес-центр.

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О 22.05 диверсійно-розвідувальна група чисельністю до 10 чоловік намагалася проникнути на одну із позицій сил АТО в районі н.п. Опитне. Українські військові дали відсіч диверсантам.

«Сьогодні, 23 липня, станом на 6-ту ранку, кремлівські найманці здійснили обстріли зі 120-мм мінометів позицій сил АТО поблизу н.п. Розсадки та Лозове. Понад 10 разів протягом ночі бандформування вели вогонь зі стрілецької зброї та мінометів по позиціях наших військ в районі н.п. Мар’їнка, що в передмісті Донецька», - повідомляє прес-центр АТО.