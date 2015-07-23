Бойовики за ніч понад півсотні разів обстріляли позиції сил АТО
Протягом 22 липня проросійські бойовики здійснили 86 обстрілів позицій сил АТО та двічі обстрілювали мирні населені пункти.
Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.
Зокрема, з 18.00 до 24.00 відбулося понад 50 обстрілів.
«О 21.15 розпочався обстріл терористами селища Новгородське з боку Горлівки. Протягом сорока хвилин злочинці зі 122-мм артилерії вели вогонь по житлових кварталах. Також зі 122-мм гаубиць та 120-мм мінометів, які заборонені Мінськими угодами, бандформування відкривали вогонь по позиціях сил АТО поблизу н.п. Авдіївка, Новгородське, Піски, Ленінське, Опитне», - повідомляє прес-центр.
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О 22.05 диверсійно-розвідувальна група чисельністю до 10 чоловік намагалася проникнути на одну із позицій сил АТО в районі н.п. Опитне. Українські військові дали відсіч диверсантам.
«Сьогодні, 23 липня, станом на 6-ту ранку, кремлівські найманці здійснили обстріли зі 120-мм мінометів позицій сил АТО поблизу н.п. Розсадки та Лозове. Понад 10 разів протягом ночі бандформування вели вогонь зі стрілецької зброї та мінометів по позиціях наших військ в районі н.п. Мар’їнка, що в передмісті Донецька», - повідомляє прес-центр АТО.