Місія ОБСЄ змушена обмежити свою роботу в Донецьку через загрозу

Про це на брифінгу в Донецьку сказав заступник глави місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг, передає LB.ua.

"Поки ситуація не зміниться, ми будемо використовувати деякі обмеження в нашій роботі. Я повинен бути впевнений, що мої неозброєні цивільні спостерігачі жодним чином не будуть поставлені під загрозу. Я повинен переконатися, що органи, відповідальні тут за цю безпеку, надають її", - сказав Хуг.

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За його словами, ця акція була професійно організована, представники місцевих правоохоронних органів її не припинили.

При цьому Хуг зауважив, що виїзди з паркування місії були заблоковані автобусами і автомобілями.

"Я не заперечую проти протестів, поки вони залишаються мирними. На жаль, вчорашній протест не був ні тихим, ні мирним", - наголосив заступник голови місії.

Як повідомлялося, 23 липня учасники мітингу, незадоволені роботою місії ОБСЄ, пошкодили 30 автомобілів міжнародних організацій у Донецьку.