ОБСЄ: сторони конфлікту на Донбасі продовжують використовувати важке озброєння
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ констатує, що сторони конфлікту на Донбасі продовжують використовувати важке озброєння.
Про це повідомив заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг.
"Ми вже були свідками відведення важкого озброєння від фронтової лінії, і всі сторони стверджують, що вони відвели значну кількість озброєнь, хоча СММ в рамках виконання завдань з моніторингу і верифікації чула, бачила і повідомляла про факти використання усіма сторонами так би мовити відведених озброєнь. Це озброєння продовжує вбивати солдатів і мирних людей у Донецькій і Луганській областях", - сказав Александр Хуг.
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За його словами, зараз спостерігачі місії патрулюють зону периметру безпеки і відвідують території зберігання відведеної техніки. "Я лише можу пошкодувати, що вони продовжують стикатися з обмеженнями їхньої свободи пересування, інколи їм не дають перевіряти наявність озброєнь, такі озброєння інколи у великих кількостях переміщуються. Часто нам кажуть, що вони знаходяться на ремонті або використовуються для навчальних цілей. Це абсолютно не сприяє збільшенню довіри і має бути припинено", - наголосив Александр Хуг.