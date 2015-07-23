ОБСЄ: сторони конфлікту на Донбасі продовжують використовувати важке озброєння

Про це повідомив заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг.

"Ми вже були свідками відведення важкого озброєння від фронтової лінії, і всі сторони стверджують, що вони відвели значну кількість озброєнь, хоча СММ в рамках виконання завдань з моніторингу і верифікації чула, бачила і повідомляла про факти використання усіма сторонами так би мовити відведених озброєнь. Це озброєння продовжує вбивати солдатів і мирних людей у Донецькій і Луганській областях", - сказав Александр Хуг.

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За його словами, зараз спостерігачі місії патрулюють зону периметру безпеки і відвідують території зберігання відведеної техніки. "Я лише можу пошкодувати, що вони продовжують стикатися з обмеженнями їхньої свободи пересування, інколи їм не дають перевіряти наявність озброєнь, такі озброєння інколи у великих кількостях переміщуються. Часто нам кажуть, що вони знаходяться на ремонті або використовуються для навчальних цілей. Це абсолютно не сприяє збільшенню довіри і має бути припинено", - наголосив Александр Хуг.