За добу на Донбасі втрат немає, поранено одного військовослужбовця

12:50, 25 липня 2015
Війна
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Про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації перзидента з питань АТО Андрій Лисенко

REUTERS

За минулу добу на Донбасі загиблих немає, поранено одного військовослужбовця.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації перзидента з питань АТО Андрій Лисенко.

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За його словами, за минулу добу в зоні проведення АТО втрат серед українських військовослужбовців немає. Поранений один військовослужбовець.

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