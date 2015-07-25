За добу на Донбасі втрат немає, поранено одного військовослужбовця
12:50, 25 липня 2015Війна
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Про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації перзидента з питань АТО Андрій Лисенко
REUTERS
За минулу добу на Донбасі загиблих немає, поранено одного військовослужбовця.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації перзидента з питань АТО Андрій Лисенко.
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За його словами, за минулу добу в зоні проведення АТО втрат серед українських військовослужбовців немає. Поранений один військовослужбовець.
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